MotoGP | GP Germania, Bezzecchi: “Sachsenring tracciato particolare”

MotoGP GP Germania Sachsenring Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi dopo l’opaco weekend olandese di Assen, proverà a tornare protagonista al Sachsenring, tracciato che ospiterà il Gran Premio di Germania, ultima tappa prima della pausa estiva.

Il “Bez”, che dal prossimo anno sarà in sella all’Aprilia, non è ancora riuscito a trovare il giusto feeling con la Ducati Desmosedici GP 23 e le nuove coperture Michelin. Ecco cosa ha detto il #72 della squadra di Valentino Rossi.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview Gp Germania Sachsenring MotoGP 2024

“Sono contento di poter tornare subito in pista, non è stato un weekend facile in Olanda. Il tracciato del Sachsenring è decisamente uno dei più particolari del calendario, corto, con distacchi probabilmente serrati e un dislivello importante. Torniamo al lavoro, cerchiamo di resettare e lasciarci alle spalle l’ultima settimana per chiudere con una bella gara questa prima parte della stagione e goderci qualche giorno di relax.”

