MotoGP | GP Germania, Quartararo: “Non credo che il Sachsenring sia una pista favorevole”

MotoGP Yamaha Monster – Fabio Quartararo arriva in Germania dopo il difficile weekend olandese. Il centauro della Yamaha sperava di fare meglio, ma al momento la M1 non è ancora all’altezza della concorrenza.

Secondo “El Diablo” quella del Sachsenring non è una pista adatta alla Yamaha, soprattutto i settori due e tre, ma cercherà di prendere gli aspetti positivi per cercare di migliorare. Ecco cosa ha detto il pilota francese della casa di Iwata.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview GP Germania Sachsenring MotoGP 2024

“Il GP d’Olanda è stato duro. Mi aspettavo che la gara andasse un po’ meglio, soprattutto all’inizio. Speriamo di poter trovare alcuni aspetti positivi nei dati e migliorare per il prossimo fine settimana. In generale non penso che il Sachsenring sia una buona pista per noi, soprattutto il secondo e il terzo settore saranno complicati, ma dobbiamo prendere gli aspetti positivi e cercare di ottenere qualche dato per continuare a migliorare. Auguro ad Alex (Rins) una pronta guarigione. Spero di rivederlo presto in pista.”

