MotoGP | GP Germania Gara, Bagnaia: “Vittoria fantastica”

MotoGP GP Germania Sachsenring Ducati – Pecco Bagnaia vince al Sachsenring e torna in testa al Mondiale MotoGP dopo un regalo inaspettato da parte di Jorge Martin.

Lo spagnolo del Pramac Racing è infatti caduto a due giri dalla fine mentre era in testa alla gara, con Bagnaia ad insidiarlo. Per il #1 della Ducati sesta vittoria stagionale in MotoGP (oggi al 200esimo start, ndr), quarta consecutiva, 24esima in Top Class (supera Stoner come pilota più vittorioso con la Ducati, ndr), 34esima in carriera.

Con questo successo il pilota della “Rossa” a due ruote si porta a + 10 su Martin, 56 su Marc Marquez e 67 sul team-mate Enea Bastianini. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara GP Germania Sachsenring Ducati MotoGP 2024

“Gli ultimi 10 giri di gara sono stati difficili, davanti chiudeva, dietro partiva, non avevamo trazione ma continuavamo a fare 1:21’0, 1:21’1, qualcosa poteva succedere (si riferisce alla caduta di Martin, ndr). Il giro precedente alla caduta di Jorge ho perso l’avantreno, ma nessuno voleva mollare, altrimenti l’altro avrebbe vinto. Non è stato un inizio di Campionato semplice, i pianeti non si sono allineati da soli ma li abbiamo allineati noi, abbiamo fatto un lavoro incredibile. Anche qui ci siamo messi a posto nonostante Martin fosse velocissimo. La gestione gara è stata simile a Barcellona, Jorge e Franco (Morbidelli) all’inizio hanno spinto molto sulle gomme, ma alla fine noi ne avevamo di più. E’ stata una gara tosta, vincere oggi è fantastico, è la quarta di fila, l’ultima da scapolo, fantastico. Nel settore tre ero più veloce di Martin, soprattutto nella discesa, quindi voleva evitare che di ritrovarmi a due decimi. Quando mi avvicinavo lui forzava, è caduto alla 1, ma stavamo facendo un ritmo incredibile.”

