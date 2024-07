MotoGP | Gp Germania Gara: Martin cade e regala la vittoria a Bagnaia, fratelli Marquez a podio

MotoGP Gp Germania Sachsenring Gara – Un regalo di matrimonio inaspettato (si sposerà il prossimo 20 luglio, ndr) quello che Jorge Martin ha fatto a Pecco Bagnaia a due giri dal termine del Gran Premio di Germania, nona tappa della MotoGP 2024 che si è disputato sul toboga del Sachsenring.

Il #89 del Team Pramac Ducati, che era in testa alla gara, mentre tentava l’ultimo allungo, visto che il #1 della “Rossa” a due ruote stava rientrando, ha perso l’avantreno della sua Desmosedici GP 24 alla curva 1, regalando non solo la vittoria ma anche la leadership iridato a Bagnaia.

Sesta vittoria stagionale in MotoGP per il pilota piemontese (oggi al 200esimo start, ndr), quarta consecutiva, 24esima in Top Class (supera Stoner come pilota più vittorioso con la Ducati, ndr), 34esima in carriera.

Sul podio dopo una bella gara i fratelli Marquez, con Marc secondo e autore di una bellissima rimonta dalla quinta fila e Alex terzo, per la gioia di tutta la Gresini Family.

Quarto all’arrivo Enea Bastianini, con il pilota Ducati Factory davanti ad un ottimo Franco Morbidelli (Pramac Racing), tornato protagonista e che chiude la cinquina Ducati.

Sesto al traguardo e miglior Aprilia, Miguel Oliveira (Trackhouse Racing), che ha chiuso davanti alla migliore delle KTM, quella del rookie Pedro Acosta (GASAGS Tech3), a Marco Bezzecchi (Ducati VR46 Racing Team), Brad Binder (KTM Factory) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse Racing).

A punti anche Fabio Quartararo con la prima delle moto giapponesi, la Yamaha, Maverick Vinales (Aprilia Factory, che paga un errore ad inizio gara che lo ha portato fuori pista, ndr), Jack Miller (KTM Factory), Augusto Fernandez (KTM GASGAS Tech3) e Takaaki Nakagami, prima Honda (LCR).

Non arriva ancora il primo punto iridato di Luca Marini (Honda Repsol), 16esimo e a soli 0.037s dal giapponese. Dietro al pesarese Johann Zarco (Honda LCR), Stefan Bradl (tester Honda HRC), Joan Mir (Honda Repsol) e Remy Gardner (che ha sostituito l’infortunato Alex Rins in sella alla Yamaha, ndr). Ritirato Fabio di Giannantonio (Ducati VR46 Racing Team) sembra per una foratura alla gomma posteriore.

Come detto Bagnaia si riprende la testa del Campionato con 222 punti, 10 di vantaggio su Martin, 56 su Marc Marquez e 67 sul team-mate Enea Bastianini.

