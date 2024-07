MotoGP | Gp Germania Gara, Marc Marquez: “Primo podio con Alex, sono molto contento”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez ha corso una gara tattica e in rimonta al Sachsenring, dove si è disputato il Gran Premio di Germania, nona tappa della MotoGP 2024.

L’otto volte iridato del Gresini Racing, che partiva dalla quinta fila, 13esimo tempo, ha subito guadagnato un paio di posizioni e poi ha sorpassato pilota su pilota, chiudendo secondo, alle spalle del suo prossimo team-mate Pecco Bagnaia.

Dopo la brutta caduta di venerdì (frattura di una falange dell’indice della mano sinistra e una forte contusione al costato) il weekend è stato tutto in salita, ma su una pista “amica” ha raccolto il massimo vista la posizione di partenza. Ecco cosa ha detto il prossimo pilota ufficiale Ducati ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara Gp Germania Sachsenring MotoGP 2024

“Sono molto contento, è il primo podio che condivido con mio fratello (Alex), non era facile ma alla fine è arrivato, è molto bello anche per il Team Gresini. La mia gara è stata condizionata dal partire nelle retrovie, poi ho fatto una bella rimonta e quando sono arrivato dietro a Alex mi sono detto che faccio lo attacco? Poi è arrivata la caduta di Martin e allora l’ho passato e abbiamo fatto doppio podio per il Team Gresini. Alla ripresa del Campionato dovremo cercare di fare meglio in prova per partire più avanti, prima o seconda fila come accaduto al Mugello, così da poter essere subito con i primi. Al momento Bagnaia e Martin sono più forti di noi, dovremo lavorare per recuperare ed essere più vicini. Come avevo detto giovedì per lottare per la vittoria serviva un weekend perfetto, invece è stato disastroso. Anche io ho sbagliato in prova cadendo alla curva 11 e questo ci ha rallentato, ma oggi grazie ai fisioterapisti stavo meglio.”

4/5 - (3 votes)