MotoGP | GP Germania, Bastianini: “Dalle statistiche Marquez è il favorito”

MotoGP GP Germania Sachsenring Ducati – Enea Bastianini dopo la bellissima rimonta di Assen, tornerà in sella alla sua Ducati Desmosedici GP 24 in occasione del Gran Premio di Germania, ultima gara prima della pausa estiva.

Il #23 della casa di Borgo Panigale punta su Marc Marquez viste le statistiche dello spagnolo al Sachsenring, ma rimane fiducioso visti gli ultimi due positivi Gran Premi, quelli d’Italia e d’Olanda, dove è salito sul podio nelle gare della domenica.

Dopo i primi otto appuntamenti della stagione, il pilota riminese occupa la quarta posizione in Campionato, a soli 6 punti dal terzo classificato Marc Marquez (Gresini Racing MotoGP).

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Germania Sachsenring Ducati MotoGP 2024

“Se guardiamo le statistiche, il Sachsenring è una pista dove Marc Márquez è stato sempre veloce e quindi mi aspetto che sia lui questo fine settimana l’uomo da battere. In ogni caso, sono fiducioso: il nostro setup di base sta lavorando bene quasi ovunque e veniamo da due Gran Premi positivi. Sono convinto che potremo fare bene anche in Germania. Daremo il massimo come sempre!”

