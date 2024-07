MotoGP | GP Germania, Bagnaia: “Dobbiamo restare concentrati”

MotoGP GP Germania Sachsenring Ducati – Pecco Bagnaia arriva al Sachsenring con la spinta di cinque vittorie consecutive tra gare e Sprint Race e vuole chiudere al meglio prima della pausa estiva.

Sprint di Barcellona a parte, il due volte iridato della MotoGP è salito sempre sul gradino più alto del podio da tre gran premi a questa parte (Barcellona, Mugello ed Assen, ndr) e proverà a rosicchiare punti al leader della classifica iridata Jorge Martin, che guida la la generale con 10 punti di vantaggio sul piemontese.

In Olanda aveva ottenuto anche il nuovo record del circuito, segnando anche il nuovo giro più veloce in gara. Per il #1 della Ducati sarà comunque una giornata speciale, raggiungerà infatti quota 200 Gran Premi nel Motomondiale.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview GP Germania Sachsenring Ducati MotoGP 2024

“Questo fine settimana sarà l’ultimo GP prima della pausa estiva e spero di poter chiudere questa prima parte della stagione al meglio. Siamo reduci da tre fine settimana molto positivi, dove ci è mancata solamente la vittoria nella Sprint di Barcellona, ed in Olanda è stato tutto perfetto. Lo scorso anno in Germania, Martín era andato veramente forte, ma anche noi eravamo riusciti ad essere più competitivi la domenica. Ora dobbiamo solo restare concentrati. I presupposti per continuare a fare bene ci sono e, se lavoreremo come abbiamo fatto finora, sono sicuro che riusciremo a fare bene anche questo fine settimana.”

