MotoGP | Max Biaggi: “Marquez può vincere al Sachsenring”

MotoGP 2024 – Max Biaggi, sei volte iridato (4 nella 250cc e 2 in Superbike, ndr) nonchè ambasciatore Aprilia, ha parlato di Marc Marquez e Jorge Martin.

Intervistato da Sky Sport ha sottolineato come Marquez possa vincere al Sachsenring, gara che si correrà in questo weekend e che Martin nel 2025 punterà al titolo con Aprilia.

Dichiarazioni Max Biaggi su Marc Marquez Sachsenring MotoGP 2024

“Marc Marquez si è sempre esaltato, trionfando per 11 stagioni consecutive, dal 2010 al 2021. Il circuito gli renderà le cose un po’ più semplici, ma non so quanta differenza ci sarà lì tra le due moto Ducati. Sicuramente non c’è un rettilineo e già questo è un vantaggio e ci sono tante curve tortuose a sinistra dove Marquez fa un pelino di differenza. Vediamo se sarà sufficiente

Su Jorge Martin che il prossimo anno farà coppia con Marco Bezzecchi in Aprilia ha aggiunto: “Con Martin si punta senza mezzi termini a vincere il Mondiale. Sembrava impossibile un mese fa invece piano piano lavorando ai fianchi siamo riusciti a prendere Martin, leader del Mondiale 2024 e vicecampione del mondo nel 2023. Sapere che per i prossimi due anni sarà con noi è una grandissima gioia, ma anche uno stimolo.”

