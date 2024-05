MotoGP | GP Barcellona Sprint Race, Di Giannantonio: “Peccato per la partenza”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio ha vissuto un sabato dalle emozioni contrastanti a Barcellona.

Dopo aver fatto una bella Q1 e aver conquistato la seconda fila in Q2, in gara è stato “penalizzato” da una brutta partenza. Rimane comunque un discreto sesto posto e la consapevolezza di poter far bene nella gara di domenica. Ecco cosa ha detto “Diggia” che si rammarica per l’errore in partenza.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Sprint Race Gp Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Devo dire che abbiamo fatto un gran lavoro, soprattutto ieri sera. La Q1 è stata fantastica, anche in Q2 non siamo andati male e la seconda fila è comunque un buon risultato. Nella Sprint ho sbagliato la partenza: non ero posizionato bene, la moto si è impennata, ho perso potenza e posizioni. Peccato, abbiamo un gran potenziale, possiamo giocarcela nel gruppo dei più forti ed essere lì domani.”

