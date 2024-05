MotoGP | Gp Barcellona Sprint Race, Espargarò: “Bagnaia meritava la vittoria”

MotoGP Gp Catalunya Barcellona Aprilia Racing – Aleix Espargarò sta vivendo un weekend perfetto al Montmelò di Barcellona, a pochissimi Km da casa sua.

Il #41 dell’Aprilia, che giovedì aveva annunciato il ritiro a fine stagione, ha vissuto un sabato perfetto, pole position e vittoria nella gara Sprint. Una vittoria arrivata anche grazie alla caduta di Pecco Bagnaia avvenuta all’ultimo giro, ma il “Capitano” era lì a mettere pressione. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Sprint Race Gp Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“E’ sicuramente bello andare forte e stare davanti, ma è importante anche finire le gare. Bisogna usare la testa, sapevamo che sarebbe stata una gara molto tattica. Quando davanti giravano in 1’39” basso sapevo che non avrebbe avuto senso fare come loro visto il poco grip e lo sterzo che si chiudeva di continuo. Davanti hanno sbagliato ed ho potuto passare Martin e Acosta. Una volta arrivato dietro a Bagnaia mi si è alzata la pressione della gomma anteriore, quindi mi sono tenuto a distanza e alla fine ha commesso l’errore. Oggi si sarebbe meritato la vittoria.”

3.5/5 - (2 votes)