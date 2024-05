MotoGP | GP Barcellona Sprint Race, Bezzecchi: “Non sono a posto a centro curva”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Ducati VR46 Racing Team – Continua il momento difficile di Marco Bezzecchi, che dopo la doppia caduta di Le Mans, ha chiuso nono la Sprint Race di Barcellona.

Il #72 del VR46 Racing Team fatica a fermare la moto, non è a posto a centro curva, quando lascia i freni andando largo e stressa la gomma davanti.

Domani nella gara “lunga” ci proverà, anche se non sarà facile vista l’agguerrita concorrenza. Ecco cosa ha detto il “Bez.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race Gp Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Diciamo che fino ad ora non è stato un weekend semplice, ho fatto dei passi in avanti, in staccata soprattutto, ma il livello in Q1 è stato davvero molto alto. La Sprint non è andata male, ma non è quello che vorrei. Le condizioni di grip qui sono singolari, pensavo avrei avuto sensazioni simili a quelle di Jerez, invece non riesco a fermare la moto. Non sono a posto a centro curva, quando lascio i freni. Vado largo, perdo velocità e stresso molto la gomma davanti. Domani ci proviamo, ma non sarà facile.”

