MotoGP | GP Barcellona Sprint Race, Bagnaia: “Sono molto deluso”

GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024 Ducati – E’ un Pecco Bagnaia molto deluso quello che ha parlato al termine della Sprint Race del Gran Premio di Catalunya.

Il #1 della Ducati è infatti caduto all’ultimo giro alla curva 5 mentre era saldamente in testa, arrivando al terzo zero consecutivo nelle gare del sabato.

In classifica è ora quarto a 44 punti dal leader Jorge Martin, davanti a lui anche Marc Marquez (secondo a 37 punti da Martin, ndr) ed Enea Bastianini (terzo a 41 punti dalla vetta, ndr).

Con la squadra ha analizzato a lungo la caduta e cercherà di farne tesoro per la gara “lunga” della domenica.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Siamo rimasti un po’ di tempo al box ad analizzare la caduta: stesso punto di frenata, velocità un poco inferiore ma i due gradi in più nell’angolo di piega mi hanno portato alla caduta. Niente di eclatante, ma è questa la ragione della scivolata. È un peccato perché ero veloce e stavo controllando il margine in testa alla corsa; sapevo di avere il passo e ho pensato a mantenere la situazione sotto controllo, poi quando ho visto che gli altri hanno iniziato a faticare, ho deciso di iniziare a spingere di nuovo. Ovviamente sono molto deluso, soprattutto perché è il terzo weekend di fila in cui chiudiamo la sprint race senza punti. Ovviamente si tratta di un’opportunità persa, perché avevamo 12 punti ampiamente alla nostra portata, quindi sono un po’ arrabbiato. Domani dovrò fare più attenzione, soprattutto alla curva 5.”

