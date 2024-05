MotoGP | GP Barcellona Day 1, Vinales: “Importante essere in Q2”

MotoGP Aprilia Racing GP Barcellona – Un venerdì complicato ma concluso con l’accesso in Q2 per Maverick Vinales. Il pilota del team Aprilia ha faticato a trovare il passo nel turno pomeridiano, complice la poca mancanza di grip in pista ma è comunque riuscito a salvare la situazione con il decimo tempo, fondamentale per puntare alle caselle più in alto della griglia di partenza.

Dichiarazioni Maverick Vinales, GP Barcellona Day 1

“È molto importante essere in Q2. Le sensazioni non sono state le migliori durante le due sessioni, mi aspettavo di più. Anch’io ho sentito una grande mancanza di grip in pista. A livello di passo gara, però, non siamo lontani”