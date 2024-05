MotoGP | GP Barcellona Day 1, Quartararo: “Peccato per il time attack”

GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024 Yamaha – Fabio Quartararo a causa di un errore nel time-attack sarà costretto a disputare la Q1 a Barcellona, teatro del Gran Premio di Catalunya.

“El Diablo” ha preso confidenza con il nuovo pacchetto aerodinamico, testato la settimana scorsa nei test privati ​​del Mugello durante le prime FP1. Nel turno pomeridiano è subito caduto e l’incidente gli è costato tempo prezioso.

Ha ripreso la pista con 12 minuti a disposizione e nel suo ultimo tentativo è stato rallentato dallee bandiere gialle sventolate nei settori 2, 3 e 4.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Day 1 GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Ho più feeling: l’aerodinamica sta facendo quello che ci aspettavamo e ci sta aiutando. È un peccato che abbiamo sbagliato il time attack. Abbiamo impiegato troppo tempo per cambiare una cosa sulla moto e abbiamo perso tempo. Ho fatto solo un giro nel secondo giro, ed era con le bandiere gialle, quindi non ho potuto stabilire un tempo. Se controlli il ritmo, è stato abbastanza buono. Ma saltare la Q2 per questo motivo non è stato il massimo. Detto questo, il ritmo complessivo è molto migliore rispetto a prima.

