MotoGP | GP Barcellona Day 1, Bezzecchi: “Faccio fatica in staccata”

MotoGP Pertamina Enduro VR46 Racing Team GP Barcellona – Venerdì complicato per Marco Bezzecchi che, nel turno pomeridiano di prove del Gran Premio di Barcellona, non ha potuto fare meglio del quindicesimo tempo. Il “Bez” ha lamentato problemi in staccata e sarà costretto così a giocarsi tutto in Q1 per garantirsi un buon piazzamento in griglia di partenza.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi, GP Barcellona Day 1

“Sono rimasto un po’ sorpreso, faccio molta fatica in staccata, soprattutto nella fase sul dritto. Non riesco a fermare bene la moto e poi in curva ho qualche problema. È una sensazione che avevo già all’inizio dell’anno, poi nelle ultime gare, avevamo fatto un bello step in avanti, ma qui, con questo tipo di condizioni di grip, sono tornato a patirla. Dobbiamo lavorare su elettronica e guida per trovare un buon equilibrio e riuscire a ricucire il gap in vista della gara”