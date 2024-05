MotoGP | GP Barcellona Day 1, Rins in Q2: “Lavoriamo per la Sprint Race”

MotoGP Monster Energy Yamaha, GP Barcellona – Con il nono posto ottenuto nelle Prove del Gran Premio di Barcellona, il pilota del team Monster Energy Yamaha, Alex Rins, si è assicurato il posto in Q2. Lo spagnolo si è detto contento per il fatto di potersi giocare un buon piazzamento in griglia di partenza.

Dichiarazioni Alex Rins, GP Barcellona Day 1

“E ‘stata una buona giornata. È sempre importante andare direttamente alla Q2, questo aiuta molto perché inizi la gara al centro della griglia. Questa mattina faticavamo molto con il grip al posteriore. Sembra che questa pista fosse diversa dalle mie solite sensazioni: normalmente mi sento abbastanza fiducioso in condizioni di bassa aderenza perché riesco a trovare trazione e grip, ma questa mattina non è stato così. Quindi abbiamo cambiato completamente il set-up per questo pomeriggio e mi sentivo molto meglio. Stiamo lavorando molto per la gara Sprint su come gestire la gomma, ed è stata una buona giornata. Siamo riusciti a migliorare molto dalla mattina al pomeriggio”