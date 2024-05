MotoGP | GP Barcellona Day 1, Di Giannantonio: “Abbiamo fatto fatica”

MotoGP Pertamina Enduro VR46 Racing Team GP Barcellona – Venerdì complicato per Fabio Di Giannantonio, protagonista di due cadute nel turno pomeridiano di prove del Gran Premio di Barcellona. Il pilota romano ha concluso diciassettesimo e dovrà quindi passare per il Q1.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, GP Barcellona Day 1

“Abbiamo fatto fatica, soprattutto oggi pomeriggio. Spingo molto, ma la moto è nervosa in uscita di curva, troppo reattiva. Non ho trazione, sono molto incisivo in ingresso curva e spesso guido al limite. Peccato per le due cadute, non so se sarei riuscito a centrare la Top10, ma sicuramente avrei tentato di sfruttare al meglio gli ultimi 10 minuti della sessione. Domani sarà una giornata cruciale, i dati della Sprint, sulla gestione gomme, saranno la chiave per il GP di domenica. L’obiettivo è fare una buona qualifica e avvicinarsi”