MotoGP | GP Barcellona, Bagnaia: “In passato sfortunati, spero vada diversamente”

GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia arriva su una pista a lui ostica e dove lo scorso anno rischiò di farsi male seriamente.

Al Montmelò di Barcellona il Campione del Mondo in carica fu vittima di un terribile highside che, nonostante la spaventosa dinamica (con Binder che gli passò con la moto sopra la gamba, ndr), non gli lasciò gravi conseguenze, ma solo forti contusioni, tanto che riuscì a salire sul podio nella successiva gara di Misano.

Il due volte iridato della MotoGP cercherà di recuperare terreno in classifica, una classifica che dopo il terzo posto di Le Mans lo vede secondo a 38 punti dal leader Jorge Martin.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Così come in Francia, anche al Montmeló siamo stati sfortunati nel 2022 e nel 2023, ma quest’anno spero vada diversamente. L’ultimo fine settimana a Le Mans è stato complessivamente positivo anche se in gara ci è mancato qualcosa rispetto ai nostri avversari. Sarà importante quindi continuare a lavorare per riuscire ad essere ancora più competitivi. Rispetto a Le Mans, mi aspetto condizioni di grip molto diverse qui a Barcellona e ci saranno alcuni avversari molto veloci. In ogni caso, sono fiducioso e pronto a dare il massimo come sempre.”

4.6/5 - (41 votes)