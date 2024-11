MotoGP | Gp Barcellona 2: Michele Pirro al posto di Fabio di Giannantonio

MotoGP GP Motul Solidarity Barcellona Ducati VR46 Racing Team – Sarà Michele Pirro a sostituire Fabio di Giannantonio nel GP Motul Solidarity di Barcellona.

Il tester della Ducati salirà in sella alla Desmosedici in occasione dell’ultima gara della stagione, gara che era prevista come di consueto a Valencia, ma che dopo la tempesta “DANA” che ha provocato più di 200 morti e molti dispersi, è stata spostata in Catalogna.

Per il tester ufficiale Ducati Corse sarà la prima volta in pista nella Top class nel 2024 dopo che il nuovo regolamento ha vietato wild card in stagione a costruttori che sono in classe “A” nelle concessioni.

Dichiarazioni Michele Pirro Preview Gp Motul Solidarity Barcellona MotoGP 2024

“Prima di tutto un grazie al Pertamina Enduro VR46 Racing Team e a Ducati per questa bella occasione di chiudere la stagione in sella ad una MotoGP. È sempre bello correre in questa categoria e poi anche con i colori di Valentino, che ringrazio insieme a Uccio e Pablo. Mando un grande abbraccio a Fabio, stava facendo davvero benissimo ma non essere al 100% della forma fisica su questa cilindrata è complicato e l’anno prossimo ha davvero una grande occasione con la GP25. Sarà interessante per me correre sulla GP23 potrò vedere dove abbiamo fatto degli step. Non ho aspettative per il GP, ma sono contento di correre, anche per tutta la popolazione di Valencia, e spero di onorare il Team e il gruppo di lavoro. Ci vediamo in pista!”

