MotoGP | Gp Barcellona 2, Bezzecchi: “Darò il massimo per chiudere al meglio”

MotoGP GP Motul Solidarity Barcellona Ducati VR46 Racing Team – A Barcellona si chiuderà un capitolo della carriera sportiva di Marco Bezzecchi.

Il pilota riminese correrà infatti l’ultima gara con il VR46 Racing Team prima di salire in sella all’Aprilia, dove troverà come team-mate Jorge Martin.

Dopo 5 stagioni insieme tra Moto2 e MotoGP, due terzi posti nella generale (P3 nel 2021 in Moto2 e P3 nel 2023 in MotoGP ndr), il titolo di Rookie of the Year in MotoGP nel 2022 e il primo storico successo nella classe regina al GP di Argentina nel 2023. 29 podi totali (14 in Moto2, 9 in MotoGP e 6 nella Sprint ndr), di cui 6 vittore (3 in Moto2 e 3 in MotoGP ndr), per un percorso di crescita ricco di emozioni e grandi soddisfazioni.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview Gp Motul Solidarity Barcellona MotoGP 2024

“Sarà un weekend di pura emozione, prima di tutto ci tengo a mandare un grande abbraccio alla città di Valencia e a tutta la popolazione colpita dall’alluvione. Per quanto riguarda poi il mio ultimo GP con la squadra: sono state cinque stagioni cruciali per la mia carriera agonistica e per me come persona. Si chiude un bellissimo capitolo, sono pronto ad intraprendere una nuova avventura sportiva, ma rimangono tanti ricordi, tantissimi affetti e amicizie. Darò il massimo per chiudere al meglio con una bella gara tra i protagonisti.”

