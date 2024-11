MotoGP | Casey Stoner al Ranch di Valentino Rossi, il tempo guarisce le ferite [VIDEO]

MotoGP – Casey Stoner, due volte iridato della MotoGP è in Italia, prima è stato ad Eicma, dove ha gareggiato in sella ad una Beta 300 e poi è stato ospite di Valentino Rossi al Ranch di Tavullia.

Sia in Eicma (in occasione della Champions Charity 2024) che al Ranch, uno dei talenti più puri delle corse ha utilizzato una Beta RX 350 2 tempi.

Tra l’australiano e il pesarese in passato ci sono state tante polemiche, punzecchiamenti a distanza e non, ma il tempo sembra aver guarito le ferite come scritto sul suo profilo Instagram dall’ex pilota di Ducati e Honda (MotoGP, ndr).

Dichiarazioni Casey Stoner su Valentino Rossi

“Molte cose sono cambiate tra Vale e me negli ultimi 12 anni: famiglia, amici, ma la passione per le moto sarà sempre la stessa. Grazie per l’opportunità di condividere ancora una volta la pista con te!”

Video Casey Stoner Ranch Tavullia Valentino Rossi

