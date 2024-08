MotoGP | GP Austria Sprint Race, Quartararo: “Abbiamo fatto del nostro meglio”

GP Austria Monster Energy Yamaha – Gara difficile per i piloti del team Yamaha. Fabio Quartararo ha provato a difendere la decima posizione ottenuta dopo il primo giro e complice qualche errore, ha tagliato il traguardo in dodicesima posizione. Alex Rins invece, è stato costretto al ritiro a causa di un problema meccanico sulla sua M1.

Dichiarazioni Fabio Quartararo, GP Austria Sprint Race

“Controllando il nostro ritmo questa mattina, non era così male. Guidando da soli, sappiamo che il nostro punto di forza è la frenata. Con nessuno davanti, freniamo molto forte alle curve 1, 2, 3, 4 e 9, ma con i piloti davanti a noi è più complicato. Come al solito in una Sprint, nei primi giri quando tutti spingono come se fosse un time attack per creare un gap con i piloti dietro, non abbiamo questo grip in più. Ho difeso molto la mia posizione, ma ho commesso degli errori. Dopo il primo giro ero in una buona posizione, decimo ma era difficile mantenerla. Poi ci sono state circostanze che hanno reso la Sprint piuttosto dura, ma abbiamo fatto del nostro meglio oggi”

Dichiarazioni Alex Rins, GP Austria Sprint Race

“È stata dura, ho avuto un problema meccanico sulla moto. Sentivo che la moto era lenta. Ho cercato di capire cosa fosse successo, ma quando ho avvertito sempre meno potenza, mi sono diretto al box per salvare questo motore. Fisicamente stavo bene. Ho fatto una buona partenza, ma giro dopo giro facevo fatica a guidare la moto. Ho provato un’impostazione diversa per la Sprint per evitare il sollevamento del posteriore, ma non è andata bene. Continueremo a lavorare”