MotoGP | GP Austria Sprint Race, Bezzecchi: “Le sensazioni sono buone”

MotoGP GP Austria Pertamina Enduro VR46 – Nonostante una partenza complicata per via dell’incidente di Alex Marquez al via, Marco Bezzecchi è riuscito a rimontare avvicinandosi al gruppo che lo precedeva e che lottava per il quarto posto. Ha concluso la Sprint Race del Gran Premio d’Austria in ottava posizione. Per la gara di domani, le sensazioni sono positive.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi, GP Austria Sprint Race

“Alla fine ho deciso di partire con la media, non era una scelta scontata, ma dopo le libere mi sembrava la scelta migliore. Mi sono confrontato con Michelin, ero in dubbio, ma considerato il caldo di oggi e le condizioni in cui si svolgerà la gara lunga, ho fatto questo tentativo. Non sono stato perfetto, forse con la soft sarei stato più performante oggi, ma ho raccolto tanti dati e sono forse avvantaggiato per domani. Le sensazioni sono comunque buone, le prime curve non sono state il massimo, mi sono messo tutto all’interno e Alex Marquez mi è caduto proprio davanti. Ho lasciato qualche posizione, ma ho poi tenuto un bel ritmo. Dobbiamo lavorare per domani ma il bilancio è positivo”