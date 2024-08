MotoGP | Gp Austria Sprint Race, Morbidelli: “Sono stato competitivo”

MotoGP Ducati Pramac Team – Buona prestazione per Franco Morbidelli al Red Bull Ring, teatro del Gran Premio d’Austria, 11esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Nella Sprint Race del sabato il pilota italo-brasiliano ha ottenuto il sesto posto finale, che sarebbe potuto essere migliore senza un contatto di gara con Enea Bastianini, contatto che gli ha fatto perdere terreno.

Il feeling con la Desmosedici GP 24 del Pramac Racing è in netto miglioramento e ora che anche il futuro è definito (correrà con la stessa moto nel VR46 Racing Team, ndr), proverà a migliorare ancora a partire dalla gara “lunga” di domani.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Sprint Race Gp Austria Red Bull Ring MotoGP 2024

“È stata una buona giornata e nella Sprint sono stato davvero competitivo, riuscendo a lottare per la quarta posizione. Dopo il contatto con Enea (Bastianini) non sono riuscito a migliorare quanto avrei voluto, anche se è comunque un buon risultato. In qualifica ho commesso un errore, altrimenti sarei potuto partire quinto, ma avevo la velocità che mi ha ermesso di migliorare nella Sprint. Speriamo domani di fare una bella gara”.

