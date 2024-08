MotoGP | GP Austria, Vinales: “Pronto a dare il massimo”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Aprilia – Maverick Vinales torna in pista al Red Bull Ring pronto a dare il massimo in sella alla sua RS-GP Factory.

Il pilota Aprilia, prossimo pilota KTM, lo scorso anno partì dalla seconda posizione della griglia, anche se poi in gara non andò oltre l’ottavo posto nella Sprint Race e il sesto nella gara “lunga” della domenica.

In molti ricordano però l’epica scena del 2020 quando in sella alla Yamaha si buttò letteralmente dalla moto ad oltre 200 orari perchè rimasto senza freni (clicca qui per il video).

Dichiarazioni Maverick Vinales Preview GP Gran Bretagna Silverstone Aprilia MotoGP 2024

“Il Ring è una bella pista. In passato abbiamo avuto delle difficoltà, ma l’anno scorso ho ottenuto un buon risultato, soprattutto in qualifica, dove sono partito dalla seconda posizione in griglia. Sono pronto a dare il massimo per cercare di trovare ciò che ci mancava a Silverstone, in modo da poter migliorare il nostro livello e tornare al vertice.”

