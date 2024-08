MotoGP | GP Austria, Bastianini: “Non voglio pensare al Campionato”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Ducati – Dopo la doppietta britannica, Enea Bastianini arriva in Austria motivatissimo e pronto a dare il meglio in sella alla Ducati Desmosedici GP 24.

A Silverstone il #23 della “Rossa” a due ruote aveva ottenuto la sua prima vittoria in una gara Sprint e la sua prima vittoria stagionale e al Red Bull Ring nel 2022 conquistò la pole position, la prima in MotoGP.

La “Bestia” vuole ragionare gara per gara e non vuole pensare al Campionato, anche se i punti di distacco dopo i successi di Silverstone si sono ridotti a 49 punti, a lui la parola.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2024

“La pista austriaca mi è sempre piaciuta ed è sicuramente ‘amica’ delle Ducati. Qui nel 2022 ho ottenuto anche la mia prima pole position in MotoGP. A Silverstone siamo riusciti ad essere veloci fin dal venerdì e anche la qualifica è andata meglio rispetto ai Gran Premi scorsi; quindi, penso di poter ripartire così anche qui in Austria e ritrovare le stesse sensazioni che mi hanno permesso di essere così competitivo in Inghilterra. Il feeling con la moto c’è e stiamo lavorando bene perciò sono fiducioso di poter fare bene anche qui a Spielberg. Ora non voglio pensare al Campionato: la lotta per la prima posizione non è ancora realistica, ma lavoreremo sodo per continuare ad essere costanti ed essere sempre lì davanti in gara.”

