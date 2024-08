MotoGP | GP Austria, Bagnaia: “In pista per tornare in vetta alla classifica”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Ducati – Pecco Bagnaia è pronto a tornare in pista al Red Bull Ring di Spielberg, tracciato che ospita l’11esima tappa della MotoGP 2024, il Gran Premio d’Austria.

Il #1 della Ducati ha vinto le due ultime edizioni corse in terra austriaca e lo scorso anno oltre a firmare la pole position e il nuovo record del tracciato, ottenne la vittoria sia nella gara Sprint del sabato che nel GP della domenica.

In Campionato dopo la caduta nella Sprint di Silverstone, deve recuperare tre punti al capo-classifica Jorge Martin, ecco cosa ha detto il pilota della casa di Borgo Panigale.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview GP Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2024

“Sono felice di tornare a correre in Austria. Il circuito di Spielberg è tra le piste che mi piacciono di più e in passato siamo sempre stati competitivi. In generale, è un tracciato dove le Ducati sono sempre state molto veloci; perciò, mi aspetto molti piloti in grado di lottare per le prime posizioni. Il nostro approccio al fine settimana sarà quello di sempre. Ora l’obiettivo sarà cercare di tornare in testa alla classifica generale e poi provare ad aprire il distacco in Campionato nelle prossime gare.”

