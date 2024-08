MotoGP | GP Austria, Quartararo: “Ci aspetta un periodo intenso”

MotoGP GP Austria Yamaha Monster – Fabio Quartararo così come Alex Rins e i colleghi della Honda sta vivendo una stagione dove si lavora per il futuro.

Al momento la Yamaha YZR-M1 non è all’altezza delle case europee e “El Diablo” è consapevole che per tornare al Top serve tempo.

Sebbene il circuito di Spielberg non sia considerato una “pista Yamaha”, il francese ha ottenuto diversi podi nella classe regina. Si è assicurato il terzo posto in Austria nel 2019, ha ripetuto l’impresa nel GP della Stiria del 2021 e ha ottenuto un secondo posto a Spielberg nel 2022.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2024

“Ci aspetta un periodo intenso, e questo è positivo per noi. La sensazione durante il weekend di Silverstone non è stata, per la maggior parte, delle migliori, quindi c’è del lavoro da fare, e più giri riusciremo a fare, meglio sarà. Faremo quello che facciamo sempre quest’anno: proveremo alcune cose nuove, raccoglieremo dati e daremo il 100% a Spielberg nella Sprint e nella Race.”

4.6/5 - (41 votes)