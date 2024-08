MotoGP | GP Austria 2024 Sprint Race, Alex Marquez: “Poco da dire, ho fatto solo due curve”

GP Austria Gresini Racing – Sprint Race da dimenticare per Alex Marquez, protagonista di una caduta fortunatamente senza conseguenza, pochi metri dopo la partenza. Il pilota spagnolo del team Gresini Racing, cerca comunque di restare ottimista per la gara di domani.

Dichiarazioni Alex Marquez, Sprint Race Austria

“C’è poco da dire, ho fatto appena due curve e poi è stato solo un tramite quello di portare a termine la gara. L’unica cosa positiva è che domani avremo un’altra occasione e fisicamente non ci siamo fatti nulla. Purtroppo le qualifiche non sono andate come avremmo voluto, ma partiamo per fare una gara solida”