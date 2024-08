MotoGP | GP Austria Sprint Race, Marini: “Speravamo di più”

MotoGP GP Austria Repsol Honda Team – Una partenza poco brillante e il caldo non hanno aiutato Luca Marini che ha concluso la Sprint Race del Gran Premio d’Austria in diciassettesima posizione. Il pilota del team Repsol Honda, si è comunque detto soddisfatto per aver imparato delle cose in vista della gara di domani.

Dichiarazioni Luca Marini, GP Austria Sprint Race

“Speravamo di più nella Sprint, parlando onestamente. Non ho fatto una buona partenza e poi con questo caldo è abbastanza complicato con i freni in carbonio. Il punto positivo è che abbiamo imparato altre cose per domani e anche per lo sviluppo futuro. Una volta entrati in gara siamo riusciti a impostare un buon ritmo dato che stavamo recuperando ma eravamo molto indietro a causa del primo giro”