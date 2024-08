MotoGP | GP Austria 2024: Bagnaia vince la Sprint a Spielberg

GP Austria Highlight Sprint Race – Pecco Bagnaia è stato autore di una gara perfetta conclusa con la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio d’Austria. Il pilota del team Ducati Lenovo ha battagliato con Jorge Martin nel primo giro ma lo spagnolo ha commesso un errore nel secondo passaggio che lo ha fatto andare largo e siccome non ha rispettato il range di un secondo al momento del rientro in pista, gli è stato comminato un long lap penalty. Martin, ha comunque tagliato il traguardo in seconda posizione, approfittando della caduta di Marc Marquez che nel frattempo era passato dalla terza alla seconda posizione.

A sorpresa terzo, è arrivato Aleix Espargarò su Aprilia. A seguire, Enea Bastianini quarto, davanti alla KTM di Jack Miller e a Franco Morbidelli. Settimo Brad Binder, seguito da Marco Bezzecchi e dal test rider KTM, Pol Espargarò. A chiudere la Top 10, Pedro Acosta.