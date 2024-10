MotoGP | GP Australia, Vinales: “Spero in una penalità pesante per Bezzecchi”

MotoGP GP Australia Aprilia – Maverick Vinales è tornato a parlare dell’incidente avuto nella Sprint Race con Marco Bezzecchi a Phillip Island, accusando pesantemente il riminese del VR46 Racing Team.

Secondo il #12 dell’Aprilia, se il “Bez” avesse voluto ri-sorpassarlo, avrebbe potuto farlo nelle curve successive e non nel punto in cui è stato tamponato finendo pesantemente a terra. Una volta rialzatosi, lo spagnolo ha fatto il dito “medio” al suo avversario.

Fortunatamente i due nonostante il brutto “botto” non hanno riportato conseguenze di rilievo e dovrebbero essere in pista domani per la gara “lunga” della domenica. Vinales si aspetta comunque una sanzione pesante per Bezzecchi, cosa al momento non avvenuta.

Dichiarazioni Maverick Vinales Incidente con Marco Bezzecchi Sprint Race GP Australia Phillip Island MotoGP 2024

“Io non l’ho nemmeno visto, ho solo sentito un impatto e sono volato via dalla moto. Gli avevo lasciato abbastanza spazio, avrei potuto tagliargli la traiettoria e basta, ma ho pensato: ‘Qui, a Phillip Island, se ti metti davanti, il risucchio potrebbe prenderti’, ma gli avevo lasciato un metro e mezzo – ha detto Vinales alla stampa spagnola – E lui ha voluto superarmi di nuovo, credo che nemmeno sarebbe riuscito a fare la curva. Sono andato dai commissari, ho spiegato la situazione, penso che abbiano capito molto bene. Spero che arrivi una penalizzazione severa. Altrimenti… a me non fa paura, non mi importa, ho già provato tutte le sensazioni. Quindi, se non fanno nulla, aprono la caccia. Io andrò all’attacco, sono stanco di essere sorpassato in questo modo. Questo è quello che penso. O si stabiliscono regole o qui tutti andranno all’attacco per buttare giù gli altri. Ho parlato con lui e mi ha detto che è stata colpa del risucchio della scia. Tutto è stato chiarito e basta. Anche lui stava bene, quindi una preoccupazione in meno. Il feedback dei commissari era positivo, hanno letto l’azione come l’ho letta io. Ho rivisto l’azione e ha cercato di passarmi all’interno quando l’avevo già superato. Non so, aspetta, superami alla prossima curva, non succede niente. Se pensi di essere più veloce di me, superami alla prossima curva e basta. È incredibile, dove voleva andare? Forse pensava che il circuito continuasse dritto o non ha visto il punto di frenata, non lo capisco ma sono le gare.”

