SBK | Gp Spagna Gara 1, Delbianco: “Sabato produttivo”

Superbike Spagna Yamaha – Alessandro Delbianco ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Spagna in 19esima posizione.

Al termine di Gara 1 Gran Premio di Spagna, Alessandro Delbianco si mostra soddisfatto dei progressi fatti sia in qualifica che in gara. L’italiano ha evidenziato un miglioramento costante, con un buon passo gara e preziosi dati raccolti per le sfide di domenica. Ecco le sue parole dopo un sabato intenso e produttivo, volto a massimizzare il potenziale per il resto del weekend.

Dichiarazioni Alessandro Delbianco Gp Spagna Superbike 2024

“È stato un sabato produttivo nel complesso. In qualifica sono riuscito a migliorare notevolmente il mio tempo sul giro e a scendere sotto 1’40, il che è positivo anche per il resto del weekend. Poi, in Gara 1 ho cercato di dare il massimo e nel complesso abbiamo mostrato una velocità costante, ottenendo dati utili per domani. Ora controlleremo i dati e cercheremo ulteriori miglioramenti per le gare finali del weekend”.

