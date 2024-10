SBK | Gp Spagna Gara 1: Bulega vince, ma Razgatlioglu è Campione del Mondo

SBK Gp Spagna – Nicolò Bulega ha vinto Gara 2 del Gran Premio di Spagna a Jerez.

Il pilota del team Aruba partito dalla pole ha dominato sin dall’inizio, imprimendo un ritmo irraggiungibile per gli altri. Con un vantaggio di oltre 4 secondi, il pilota italiano ha preceduto Toprak Razgatlioglu che si laurea per la seconda volta in carriera Campione del Mondo, primo titolo in sella alla BMW. Un ottimo Andrea Locatelli completa la top ten.

Fuori dal podio Alex Lowes che precede Iker Lecuona e Michael van der Mark. Xavi Vierge chiude settimo davanti ad Axel Bassani e Dominique Aegerter. Gerrettt Gerloff completa la top ten.

Fuori dai 10 Andrea Iannone che chiude 12esimo, caduti invece Danilo Petrucci, Alvaro Bautista e Michael Rinaldi.

Gara 1 Gp Spagna Superbike 2024