MotoGP | GP Australia Day 1, Bastianini: “Peccato le bandiere gialle”

MotoGP GP Australia Ducati – Enea Bastianini dopo aver faticato all’inizio, era riuscito ad avere un buon feeling con il tracciato di Phillip Island, ma alla fine ha pagato le bandiere gialle sventolate durante il time-attack.

Il #23 della Ducati ha quindi chiuso la sessione (l’unica della giornata visto che le FP1 erano state annullate causa maltempo, ndr) in 16esima posizione, a 0.989s dalla vetta occupata da Jorge Martin. Ecco cosa ha detto la “Bestia”.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 GP Australia Phillip Island Ducati MotoGP 2024

“Il feeling all’inizio non era il massimo in quanto la moto si muoveva al posteriore e questo ovviamente ha anche influenzato il comportamento dell’anteriore. Siamo riusciti a lavorare per risolvere il problema in tempo per il finale di sessione e mi sentivo molto meglio, ma purtroppo negli ultimi due giri, con gomma nuova, ci sono state delle bandiere gialle e ho finito per prendere la bandiera a scacchi per soli due secondi. Continueremo a lavorare per migliorare in vista di domani, cercheremo di essere veloci da subito in free practice per poi affrontare al meglio le qualifiche e la gara.”

