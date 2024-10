MotoGP | GP Australia Day 1, Quartararo: “Sessione di prove più che complicata”

MotoGP GP Australia Yamaha Monster – Fabio Quartararo ha sfiorato l’accesso in Q2 nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia, 17esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il francese della Yamaha ha infatti chiuso 11esimo, a solio 0.015s dal team-mate Alex Rins, ultimo pilota a centrare la Q2. Ecco cosa ha detto “El Diablo” che domani proverà ad accedere alla fase finale delle qualifiche attraverso la Q1.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Day 1 Gp Australia Phillip Island MotoGP 2024

“È stata una sessione di prove più che complicata. Su questa pista servono molti giri per trovare davvero il limite. Avremmo potuto usare qualche giro in più per arrivare al 100%, ma alla fine eravamo davvero vicini alla Q2 e mi sentivo abbastanza bene. Mi sento meglio rispetto a due settimane fa in Giappone, ma dobbiamo migliorare nell’ultimo settore qui e soprattutto nell’ultima curva. Vediamo cosa succederà domani. Se non piove, potremmo forse avere un po’ più di grip dall’asfalto, il che può aiutare. Penso che abbiamo la possibilità di entrare in Q2 domani.”

