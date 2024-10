MotoGP | GP Australia Day 1, Rins: “Giornata bella ma stressante”

MotoGP GP Australia Yamaha Monster – Alex Rins ha portato a “casa” un’inaspettato accesso diretto in Q2 in quel di Phillip Island.

Sull’iconico tracciato che ospita il Gran Premio d’Australia il #42 della Yamaha ha infatti ottenuto il decimo tempo a 0.658s dalla vetta occupata da Marc Marquez. Ecco cosa ha detto lo spagnolo.

Dichiarazioni Alex Rins Day 1 Gp Australia Phillip Island MotoGP 2024

“Per me è stata una bella giornata, anche se è stata stressante! Stamattina abbiamo aspettato a lungo nel box: un minuto stavamo per scendere in pista e quello dopo no. Ma ce l’abbiamo fatta durante questa sessione di prove. La pista sembra abbastanza bella, ma qua e là è un po’ sconnessa. Sono in Q2 e ne sono super felice. Ci ho messo un sacco di impegno ed è molto importante. Abbiamo la possibilità di partire più avanti e i primi giri della Sprint e della Race sono piuttosto critici. Quindi, sì, nel complesso è stata una bella giornata.”

