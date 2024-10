MotoGP | Gp Australia Day 1, Acosta: “Peccato aver saltato la prima sessione”

MotoGP Gp Australia KTM GASGAS – Pedro Acosta ha pagato più degli altri piloti il fatto di aver dovuto saltare un turno di prove a Phillip Island, non riuscendo a centrare l’accesso diretto in Q2.

Il pilota della KTM è un rookie e di solito utilizza la prima sessione di prove libere per mettere a punto la sua RC16, cosa che non ha potuto fare in Australia, visto che la prima sessione è stata cancellata causa maltempo. Il #31 della casa austriaca che ha chiuso 13esimo rimane comunque fiducioso, ecco cosa ha detto a fine giornata.

Dichiarazioni Pedro Acosta Day 1 Gp Australia Phillip Island MotoGP 2024

“Non essere in Q2 non era sicuramente l’obiettivo, ma considerando la cancellazione delle FP1, che normalmente uso per avere le prime impressioni sulla MotoGP e decidere quali miglioramenti devono essere fatti prima delle prove, la giornata è stata buona nel complesso, perché siamo riusciti ad avere un buon ritmo. Abbiamo le FP2 al mattino per fare gli ultimi aggiustamenti e correggere gli errori, ma sono calmo e penso che potremo essere competitivi sabato.”

4.9/5 - (8 votes)