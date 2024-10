MotoGP | Marquez show a Phillip Island, salvataggi e prove partenze complicate [VIDEO]

MotoGP GP Australia – Marc Marquez ha chiuso il turno di Prove valido per l’accesso diretto in Q2 con il miglior tempo. Tuttavia, il pilota del team Gresini Racing, ha riscontrato alcune difficoltà durante la sessione, in particolare con le prove di partenza e poi è stato protagonista di un salvataggio spettacolare.

Domani mattina all’01:50 si disputeranno le qualifiche che determineranno la griglia di partenza della Sprint Race (alle 06:00) e della gara (domenica alle 05:00).





