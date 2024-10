MotoGP | GP Australia, Bastianini: “Correre a Phillip Island è qualcosa di fantastico”

MotoGP GP Australia Ducati – Enea Bastianini non vede l’ora di correre a Phillip Island, uno dei tracciati più iconici e amato da tutti i piloti.

Il #23 della Ducati proverà rafforzare la sua terza posizione in Campionato. Il vantaggio in classifica sul quarto, Marc Marquez, è di soli due punti e in Australia, pista che ha definito fantastica, proverà ad allungare sullo spagnolo, che il prossimo anno prenderà il suo posto in sella alla Ducati Ufficiale.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Australia Phillip Island Ducati MotoGP 2024

“Correre a Phillip Island è sempre qualcosa di fantastico. Il layout della pista è molto bello ed è un tracciato molto veloce. Lo scorso anno, a causa del forte vento, avevamo dovuto spostare il GP al sabato, mentre la Sprint, che era prevista per la domenica, era stata infine cancellata. Non vedo l’ora quindi di poter affrontare un fine settimana completo quest’anno in Australia. Finora siamo stati veloci e competitivi su quasi tutte le piste; quindi, punto a partire anche qui con il piede giusto e ad ottenere un buon risultato.”

