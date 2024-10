MotoGP | GP Australia, Marini: “Importante affrontare tutto nel modo giusto”

MotoGP GP Australia Repsol Honda – Luca Marini arriva in Australia da neo-papà. Pochi giorni fa è nata infatti la prima figlia del pilota della Honda e di Marta Vincenzi, Angelina Luce.

Dopo il lieto evento, è ora di tornare in moto e il #10 della casa giapponese proverà a sfruttare queste ultime quattro gare (Australia, Thailandia, Malesia e Valencia, ndr) per ricavare più dati possibili in vista della stagione 2025, la seconda per l’ex Ducati con la casa di Tokio.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Australia Phillip Island Honda Repsol MotoGP 2024

“L’Australia è un posto meraviglioso e il circuito è qualcosa di davvero unico, non solo per la posizione ma anche per il layout. In Giappone siamo riusciti a fare dei buoni risultati per la nostra situazione, anche se prima di arrivare sapevamo che sarebbe stato difficile. Vediamo cosa possiamo fare ora questo fine settimana perché sull’isola possono succedere tante cose. È l’inizio di un altro periodo molto intenso con queste tre gare, quindi è importante affrontare tutto nel modo giusto.”

