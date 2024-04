MotoGP | GP Austin Sprint Race, Marc Marquez: “Inizio a guidare meglio la Ducati”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez è stato il primo pilota Ducati al traguardo nella Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, terza gara della MotoGP 2024.

L’otto volte iridato del Gresini Racing (passato quest’anno dalla Honda alla casa di Borgo Panigale, ndr), in sella alla Desmosedici GP 23, dopo aver conquistato la prima fila, ha chiuso secondo dopo una gara che lo ha visto lottare e resistere agli attacchi del sorprendente rookie Pedro Acosta.

Il #93 inizia a guidare la Ducati in modo più naturale e ora occupa la quinta posizione in classifica con 36 punti contro i 67 di Jorge Martin. Ecco cosa ha detto a Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Austin MotoGP 2024

“Durante la gara ho avuto dei problemi che non ho avuto in prova e quello mi ha fatto sbagliare tanto, soprattutto nel primo settore. Ho rischiato di cadere, ma ho aspettato il mio momento, dopo il sorpasso di Acosta sono migliorato e non ho esagerato. Vinales sta andando fortissimo, firmerei adesso per il podio perché è una gara lunga, ci sono Vinales, Martin, Acosta, Bagnaia e Bastianini che hanno un passo forte. Altrimenti provo per la TOP 5, siamo in America ma non possiamo lottare per la vittoria. Ogni weekend stiamo cambiando qualcosa, ancora mi manca qualcosa ma adesso inizio a bloccare davanti, inizio a spingere sulla gomma dietro e a fare il giro secco. Cose che sono cruciali per fare un buon weekend.”

4.5/5 - (2 votes)