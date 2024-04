MotoGP | GP Austin Sprint Race, Bagnaia: “Feeling pessimo”

GP Austin MotoGP 2024 Ducati – Gara Sprint da dimenticare quella di Austin per Pecco Bagnaia, con il Campione in carica che ha chiuso ottavo.

Il #1 della Ducati dopo una pessima partenza, non ha ritrovato il feeling delle prove e dopo essere stato a lungo in decima posizione, ha chiuso ottavo, raccogliendo solo due punticini.

Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport il pilota piemontese, che però rimane fiducioso per la gara “lunga” di domani.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race GP Austin MotoGP 2024

“Purtroppo tutto quello che mi sarei immaginato oggi non era presente. Fino a stamattina era tutto perfetto, oggi in gara giravo un secondo più lento e non c’era modo di spingere, ho avuto tante vibrazioni. Strano, in partenza mi ha spinnato. Nello stesso momento in cui sono partito si stava alzando e dietro ha iniziato a scivolare, ho dovuto riprendere in mano la frizione e rilasciarla, ho perso tre posizioni, poi alla due Miller penso che abbia avuto un problema e ho dovuto frenare moltissimo, altri tre mi hanno superato e da lì è diventato complicato. Mi mancava spinta fuori dalle curve, appena toccavo il gas iniziava a scivolare, gli altri acceleravano e io rimanevo fermo. Di conseguenza arrivavo sempre in ritardo, è vero che frenavo molto più forte degli altri ma quando arrivi così lontano fai fatica. Oggi il feeling era talmente pessimo che sono sicuro che domani senza toccare nulla andrà megli, non c’entra il setting, cambieremo la gomma e tutto andrà bene, abbiamo tempo”

