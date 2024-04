MotoGP | GP Austin: Michelin pronta alla sfida statunitense

GP Austin MotoGP 2024 – La Michelin è pronta ad affrontate una delle gare più dure per gli pneumatici, il Gran Premio delle Americhe, in programma ad Austin al COTA, Circuit of the Americas.

Costruito nei 2010 sul territorio della cittadina di Elroy (Travis County), nei pressi di Austin, capitale del Texas, ha una lunghezza di 5.513 km, con 20 curve (9 a destra e 11 a sinistra) e dislivelli abbastanza significativi di quasi 40 m, tra cui un’impressionante salita fino alla prima curva!

Gli altri punti salienti sono il suo lungo rettilineo di oltre 1.200 m, dove le MotoGP superano i 350 km/h, e anche la sua torre a forma di Cobra alta 49 m all’interno della curva 17. Dal 2013 il Campionato del Mondo MotoGP fa visita al COTA ogni anno, e ancora una volta costituisce il terzo appuntamento della stagione, dopo due gare molto competitive sui circuiti di Lusail (Qatar) e Portimao (Portogallo).

Anche questo circuito nel sud degli Stati Uniti ha alcune caratteristiche che impattano direttamente sulle gomme, a partire dalla mancanza di grip sull’asfalto. C’è anche da tenere in considerazione la natura accidentata della pista, dovuta al fatto che è costruita su un terreno soggetto a deformazioni nel tempo. I servizi tecnici del circuito sono ben consapevoli di questo fenomeno ed effettuano occasionalmente operazioni di piallatura. Tuttavia, se la superficie dell’asfalto diventa un po’ più piatta, è anche più nervata, il che genera cambiamenti nei livelli di aderenza in queste aree modificate.

I piloti avranno a disposizione pneumatici simmetrici per l’anteriore, in tre mescole (Soft, Medium, Hard) e due opzioni asimmetriche per il posteriore, in Soft e Medium. La spalla destra delle gomme posteriori sarà più dura, ma questo non per compensare il numero di curve, bensì per la sequenza delle triple curve a destra (curve 16, 17 e 18) che genera sollecitazioni sui pneumatici.

Dichiarazioni Piero Taramasso, Direttore Due Ruote Michelin Motorsport GP Austin MotoGP 2024

“Conosciamo molto bene il circuito COTA, ma quest’anno porteremo le nostre nuove mescole di gomma, il che crea alcune incognite. D’altra parte, sappiamo che il grip sarà basso e che la sua superficie sarà irregolare in alcuni punti. Sulla base dei nostri dati e tenendo conto della configurazione del circuito, abbiamo selezionato pneumatici simmetrici per l’anteriore, in tre mescole (Soft, Medium, Hard) e due opzioni asimmetriche per il posteriore, in Soft e Medium. La spalla destra delle gomme posteriori sarà più dura, ma questo non per compensare il numero di curve, bensì per la sequenza delle triple curve a destra (curve 16, 17 e 18) che genera sollecitazioni sui pneumatici. Intendiamo fornire il pacchetto tecnico perfetto ai nostri partner, che hanno battuto numerosi record su questa pista lo scorso anno e che ovviamente intendono provare a fare meglio quest’anno, anche grazie ai nostri pneumatici.”

