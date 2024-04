MotoGP | GP Austin Gara, Rins: “Inizio di gara buono poi ho commesso un errore”

GP Austin Monster Energy Yamaha – Gara difficile per Alex Rins, costretto al ritiro a causa di una caduta, fortunatamente senza conseguenze, nel Gran Premio delle Americhe. Il pilota spagnolo ha fatto un’ottima partenza dalla quindicesima alla settima posizione ma ha faticato a tenere il passo ed è retrocesso in diciassettesima posizione. Complici le cadute di alcuni piloti è salito quindicesimo ma è caduto a dieci giri dalla fine.

Dichiarazioni Alex Rins, GP Austin

“L’inizio è stato abbastanza buono, abbiamo recuperato otto posizioni al primo giro. Ma nel Warm Up abbiamo provato come una moto completamente diversa per capire se quella è la strada che dobbiamo percorrere. Nel Warm Up abbiamo solo 10 minuti e non ho sentito molta differenza rispetto a sabato. Forse è stato anche un po’ meglio allentare i freni nelle curve lente in cui abbiamo faticato nella Sprint. Così, abbiamo deciso di mantenere l’assetto per la gara, e onestamente è stato un grosso errore. La nostra moto di solito è piuttosto pesante nei cambi di direzione. In gara, con questo set-up, è andata anche peggio, quindi stavo perdendo tempo lì. Poi ho commesso un piccolo errore alla curva 15. Ci sono alcuni dossi in pista, e forse ho superato un dosso con un po’ più di pressione sul freno davanti, e ho perso l’anteriore”