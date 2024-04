MotoGP | GP Austin Gara, Quartararo: “Abbiamo provato molte cose”

MotoGP Monster Energy Yamaha – Gara in rimonta per Fabio Quartararo nel Gran Premio delle Americhe. Il pilota francese infatti, complici vari contatti alla partenza, è scivolato in ventesima posizione alla fine del primo giro e da lì ha iniziato a recuperare terreno, concludendo al traguardo in dodicesima posizione.

Dichiarazioni Fabio Quartararo, GP Austin

“Purtroppo sono andato dritto al primo giro alla curva 12. Ho perso qualche posizione ma, ad essere onesti, mi aspettavo di peggio. Il mio passo non era buono, ma il calo della gomma non era male. Forse avremmo potuto gestire una posizione un po’ migliore, ma penso che questo fine settimana sia stato tutto incentrato sul provare molte cose, e ci siamo concentrati principalmente sul miglioramento della moto. Ho iniziato la gara con una moto che non avevo mai provato prima. Questo fine settimana è stato fantastico perché abbiamo provato molte, molte cose. Penso che sia ottimo per la nostra esperienza. Sappiamo di cosa abbiamo bisogno e avere una direzione chiara verso cui lavorare è qualcosa di positivo.