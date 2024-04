MotoGP | GP Austin Gara, Marini: “Abbiamo solo bisogno di tempo”

MotoGP Repsol Honda Team – Nonostante il risultato, Luca Marini si è detto comunque ottimista al termine del Gran Premio delle Americhe, concluso in sedicesima posizione. Marini è ancora una volta il miglior pilota Honda al traguardo, la strada è ancora lunga ma Luca è fiducioso di poter migliorare.

Dichiarazioni Luca Marini, GP Austin

“Ho fatto del mio meglio e ho lottato duramente per l’ultimo punto. È stato bello finire la gara per dare più dati agli ingegneri. In questo momento non siamo nel posto giusto, e penso che questo sia un fine settimana importante per noi. Ora possiamo confrontare i dati con quelli di questo fine settimana e di quelli precedenti e spero che possano aiutarci a continuare a migliorare. Penso che la direzione sia abbastanza chiara, abbiamo solo bisogno di tempo”.