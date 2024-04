MotoGP | GP Austin Gara, Marc Marquez: “La caduta ha un perchè”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez era determinato a tornare alla vittoria ad Austin, ma una caduta ha rimandato il primo successo con la Ducati MotoGP.

Nel corso del decimo giro, esattamente metà gara, l’otto volte iridato ha perso il controllo della sua Desmosedici GP 23 nella fase della staccata.

Una caduta che il #93 ha spiegato con la leva del freno che arrivava a fondo corsa, questo nonostante il pilota avesse provato a regolarla durante la gara. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez GP Austin MotoGP 2024

“E’ importante essere caduti mentre ero in testa, quando entri in un progetto nuovo ci sono delle piccole cose, ma sono tranquillo, perché tutto quello che è successo ha un perché. Mi sentivo bene, peccato la caduta ma c’è un motivo. Ogni pilota ha il suo punto forte e il suo punto debole, come ogni tecnico. Stiamo lavorando ancora, abbiamo fatto un passo qui e dobbiamo vedere se lavora bene a Jerez. Non siamo in un punto che non sappiamo cosa succede. La caduta? Quando un pilota cade, l’errore finale è del pilota ma facevo fatica con il freno davanti, la leva mi toccava il dito e non potevo staccare bene. Per questo volevo andare primo per vedere se la temperatura mi aiutava, quindi dopo il sorpasso ho provato, non mi aspettavo che la pressione fosse tanto forte.”

4.5/5 - (2 votes)