MotoGP | GP Austin Gara, Bagnaia: “Abbiamo dovuto correre in difesa”

GP Austin MotoGP 2024 Ducati – Gara anonima ad Austin quella di Pecco Bagnaia, con il Campione in carica che ha chiuso quinto, mai in lizza per la vittoria.

Il #1 della Ducati dopo il sesto giro ha iniziato ad accusare tante vibrazioni, con tanto di chiusure di sterzo. Il pilota piemontese ha paragonato questo inizio di stagione a quello del 2022, dove c’era una moto non facile da mttere a punto,ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia GP Austin MotoGP 2024

“Mi sentivo pronto per vincere, fino al sesto giro mi sentivo bene, pronto per vincere ma abbiamo dovuto correre in difesa. Tante vibrazioni, mi si chiudeva tanto il davanti, lavoriamo e cerchiamo di chiudere le gare, quando sarà il momento di attaccare lo faremo. Stamattina volevamo usare la gomma della Sprint, ho provato la media al venerdì a sinistra aveva uno svantaggio. Non so se sarebbe potuta andare meglio, ma abbiamo scelto la soft e la situazione è stata questa. La Desmosedici GP 23 era più facile in questa pista, volavo. Mi trovavo bene e ho fatto metà della fatica di quest’anno, dipende da come uno si trova. Ogni volta succede qualcosa di cui non ci aspettiamo che possa succedere, questa moto la stiamo ancora scoprendo. Se guardiamo questa gara, Martin è stato forte tutto il weekend, io ero più veloce venerdì, Enea era in difficoltà mentre oggi era più veloce e Martin più in difficoltà. A me si è disintegrata la gomma davanti a destra, a sinistra mi vibrava tanto e per tutto il weekend non me l’ha mai fatto. E’ un inizio di stagione analogo al 2022 dove all’inizio ho faticato, cercando di portare a casa solo i punti. Lavorando torneremo dove dobbiamo stare, ovvero nei primi due, oggi comunque eravamo più della partita. Ho visto un approccio molto aggressivo da parte di qualche pilota e secondo me la situazione andava gestita con più calma.”

