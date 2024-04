MotoGP | GP Austin Gara, Di Giannantonio: “Sensazioni positive per Jerez”

MotoGP Pertamina Enduro VR46 Racing Team – Buon sesto posto per Fabio Di Giannantonio nel Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della stagione 2024 del Motomondiale. Il pilota romano, partito dall’ottava casella, ha rimontato fino alla sesta piazza conquistando il miglior risultato dall’inizio della stagione e portando buone sensazioni a Jerez, dove si correrà tra due settimane.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, GP Austin

“Sono felice soprattutto perché nella Sprint non ho finito la gara e non avevo dati da poter utilizzare. Non sono partito male, ho perso qualche posizione alla prima curva, ma il ritmo era molto buono e sono riuscito a tornare su. Torno a casa con una bella P6, il miglior risultato ad oggi con la nuova squadra. Ho sensazioni positive in vista della gara a Jerez, faccio un po’ di fatica ancora con l’avantreno, ma i miei tecnici stanno lavorando al meglio su questo aspetto”